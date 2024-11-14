Региональная стратегическая сессия, посвященная 25-летию государственной кадастровой оценки в Российской Федерации, объединила представителей липецких Росреестра, Роскадастра, управления имущественных и земельных отношений, Центра кадастровой оценки и БТИ. Участники, разбившись на команды, прорабатывали проекты по развитию сферы государственной кадастровой оценки, повышению качества данных ЕГРН и эффективности межведомственного взаимодействия, а также информированности граждан о процедуре государственной кадастровой оценки. Лучшие решения будут представлены на федеральном уровне. Практика использования идей, сгенерированных на региональном уровне, Росреестром используется уже не первый год и позволяет усовершенствовать работу структуры по всей стране.

«Проделанная в рамках стратегической сессии работа позволила нашим сотрудникам проявить командную активность, выразить свое мнение и выработать пошаговые алгоритмы для реализации профессиональных идей в будущем», — отметил руководитель управления Росреестра по Липецкой области Виктор Гостеев.

Кадастровая оценка проводится для всех категорий земель и объектов недвижимости по единой методологии, определенной Росреестром. Сегодня на территории Липецкой области больше 570 тыс. земельных участков и свыше 930 тыс. объектов капитального строительства. «От объективности, своевременности и правильности кадастровой оценки зависят многие другие платежи, в том числе госпошлины и налоговые отчисления, пополняющие бюджет. В этой системе очень важна справедливость и точность, а используемые инструменты и механизмы должны быть современными и актуальными. Поэтому необходимо постоянно их совершенствовать», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.