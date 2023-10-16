Липецкая область присоединилась к Всероссийской акции «Сохраним лес». Около 350 человек высадили на территории Липецкого городского лесничества 9 тысяч сеянцев сосны на площади около двух гектаров. Активное участие в мероприятии приняли представители Липецкого филиала РАНХиГС, «Единой России», «Волонтёров леса», «Движения первых».

«Акция «Сохраним Лес» – это способ не только внести вклад в сохранение и расширение нашего национального достояния — лесов России, но и возможность обратить внимание молодежи на вопрос сохранения леса. Акция направлена и на высадку деревьев, и на облагораживание территории в общем, что тоже немаловажно», – сказал принявший участие в акции вице-губернатор Игорь Кремнев.

Соорганизатором события выступила сеть магазинов «Четыре лапы». Тем, кто приехал со своими питомцами, они подготовили подарки. Владельцы собак смогли не только высадить дерево, но получить экспертную консультацию специалистов. На лесной площадке всех ждала полевая кухня.

Всего в Липецкой области в рамках акции запланировано 16 мероприятий, на площади 24 гектара будет высажено 50 тысяч деревьев. «Леса нуждаются в постоянной заботе и защите. В Липецкой области эта работа ведется довольно успешно. Пожарные, лесничие, биологи, экологи, правоохранители — все следят за тем, чтобы наши леса жили и становились лучше с каждым годом», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Впервые всероссийскую акцию «Сохраним лес» провели в 2019 году. Ежегодно к акции присоединяется до 1,5 млн участников, которые за четыре года реализации проекта высадили более 222 млн деревьев. Экологическая инициатива по праву считается одной из крупнейших в России. Акция реализуется в рамках национального проекта «Экология». Организаторами ее выступают Минприроды России, Рослесхоз, Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса».