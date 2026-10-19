Липчане высадят больше 200 тысяч деревьев в рамках акции «Сохраним лес» в 2026 году

Липецкая область в седьмой раз присоединилась к всероссийской экологической акции «Сохраним лес». Центральной площадкой мероприятия стало Балашовское лесничество. Здесь было высажено 15 тысяч сеянцев сосны.

К посадке присоединились более 200 человек. Среди них — добровольцы, сотрудники различных предприятий и организаций, активисты общественных и молодежных объединений, а также семьи с детьми.

Перед началом работы к участникам обратилась министр лесного хозяйства региона Ирина Домнышева. Она поблагодарила собравшихся за неравнодушие к проблемам экологии.

Сосна обыкновенная выбрана не случайно: она отличается засухоустойчивостью и хорошо приживается в местных условиях. Всего в текущем году в рамках акции «Сохраним лес» в Липецкой области планируют высадить более 200 тысяч сеянцев на площади свыше 45 гектаров. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

«С каждым годом всё больше жителей региона участвуют в экологических акциях. Уверен, что посаженный сегодня лес станет не только украшением Липецкой области, но и символом единства людей, которым небезразлична судьба родного края», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.