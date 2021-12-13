Студенты Липецкой области представят регион в девяти номинациях в финале Российской национальной премии «Студент года – 2021» образовательных организаций высшего образования – совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Премия является официальным мероприятием «Года науки и технологий» и проходит в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».

Студенты Липецкой области были отобраны из более чем 8000 участников 75 регионов России. Самыми популярными номинациями среди студентов высших учебных заведений стали: «Общественник года», «Интеллект года» и «Творческая личность года». Эксперты Премии оценивали резюме участников, основу которого составили их достижения за 2019-2021 года, а также творческую видеопрезентацию. Студенты поборются за победу в индивидуальных номинациях «Интеллект года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Председатель совета обучающихся года» и коллективных «Студенческое медиа года», «Добровольческое объединение года», «Студенческое научное общество года», «Киберспортивный клуб года», «Патриотическое объединение года».

Студент института филологии Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина Григорий Голубков стал финалистом премии в номинации «Интеллект года». В рамках Года памяти и славы Григорий стал призером международного конкурса на лучший перевод. Студент активно участвует в лингвистических научно-практических конференциях. Студентка Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Бахмутская поборется за победу в номинации «Председатель совета обучающихся года» Зампредседателя Студенческого совета. Валерия участвует в организации и проведении молодежных и благотворительных мероприятий – среди них концерт в поддержку педагога в своем университете.

«Липецкие студенты целеустремленные и талантливые. Наши юноши и девушки добиваются высоких результатов в науке, спорте, общественной деятельности, активно участвуют в социально-экономической и политической жизни региона. Липчане добиваются успехов на таких серьезных конкурсах, мы ими гордимся», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Студентка института физической культуры Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина Ирина Капустина вышла в финал премии в номинации «Спортсмен года». Три года подряд Ирина становилась лучшей волейболисткой Липецкой области по мнению ведущих СМИ региона. Студентка является действующим игроком сборной России по волейболу. Студентка Института филологии Липецкого государственного педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского Маргарита Петрухина стала финалисткой в номинации «Творческая личность года». Среди достижений Маргариты – победа в национальном музыкальном проекте «Универвидение». В коллективной номинации «Добровольческое объединение года» в финал вышло объединение ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского «Легион первых». Ребята регулярно помогают приюту для животных «Территория спасения» и активно сотрудничают с медикам и медицинскими организациями в период пандемии.

Киберспортивный клуб ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского претендует на победу в номинации «Киберспортивный клуб года». Клуб активно развивает киберспортивное движение в Липецкой области и стал соорганизатором Всероссийского турнира по DOTA 2 на Киберспортивных играх АССК России.

В номинации «Патриотическое объединение года» в финал премии вышло студенческое военно-патриотическое объединение «Катюша» Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. Студенты постоянно участвуют в военно-патриотических мероприятиях – параде Победы, перекличке городов воинской славы, а также разработали учебное пособие «Ельчане. Спортсмены – чемпионы. Воины – победители!» и организовали посадку деревьев в Аллее городов воинской славы.

Информационно-корпоративный сектор профкома студентов ЛГТУ поборется за победу в номинации «Студенческое медиа года». Студенты неоднократно побеждали на профильных конкурсах медиа – региональном фестивале творчества и спорта «Студенческое лето – 2020», регионального этапе Российской национальной премии «Студент года – 2020».

В номинации «Студенческое научное общество года» в финал вышло научное общество ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. Представители общества активно популяризирует науку в своем университете: проводит научные квесты, общеуниверситетские научные марафоны и регулярные розыгрыши книг в социальных сетях.

В 2021 году финал премии пройдет в онлайн-формате. В нём примут участие 600 студентов вузов из 71 региона России. На протяжении пяти дней студенты будут проходить конкурсные испытания, включающая индивидуальные и общие задания: самопрезентация, специальные тестирования, кейсы, открытые уроки, дебаты, социальное проектирование и ролевые игры. Экспертами Премии станут общественные, политические и научные деятели, спортсмены, деятели культуры и искусства, журналисты и медийные личности. Победители будут определены по шести индивидуальным номинациям: «Председатель совета обучающихся года», «Интеллект года», «Общественник года», «Иностранный студент года», «Творческая личность года», «Спортсмен года» и шести коллективным: «Добровольческое объединение года», «Патриотическое объединение года», «Студенческое медиа года», «Студенческое научное общество года», «Юридическое объединение года», «Киберспортивный клуб года».

Организаторами Премии являются Министерство образования Российской Федерации, , Правительство Томской области, Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи». Премия проходит при информационной поддержке Федерального агентства по делам молодежи.