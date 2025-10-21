Липчане вышли в полуфинал конкурса «Это у нас семейное»

В полуфинал конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» вышли 14 семей из Липецкой области. Дистанционный этап проходил четыре месяца. За это время семьям были доступны 48 заданий из разных сфер – творческие, кулинарные, спортивные, литературные, музыкальные.

«Успех липецких семей во всероссийском конкурсе – доказательство того, что в нашем регионе живут дружные, творческие и активные люди. Такие проекты не просто укрепляют семейные ценности, но и создают среду, где традиции передаются из поколения в поколение. Уверен, что наши земляки достойно представят область на следующем этапе», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего по итогам дистанционного этапа 1523 семейные команды допущены окружных до полуфиналов. Они будут бороться за выход в финал и главные призы – 60 сертификатов по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий и семейные путешествия.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» Сергей Кириенко, открывая заседание, отметил, что конкурс побил свои собственные рекорды.

«Два года назад, запуская конкурс «Это у нас семейное», Владимир Владимирович предсказал, что проект станет самым массовым в России. Президент как всегда оказался прав, но мы даже не ожидали насколько. В прошлом году мы очень радовались рекорду, тогда в конкурсе зарегистрировались 587 тысяч человек, а в этом сезоне еще больше –726 тысяч человек. Конкурс давно побил все рекорды, теперь он превзошел свои собственные. Это показывает отношение россиян к семейным ценностям, говорит о том, насколько семьи дружны», – прокомментировал Сергей Кириенко.