Два липчанина победили в региональных финалах треков конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Александр Сирица победил в треке «Бизнес и промышленность», а Евгений Зенков – в треке «Государственное управление».

Всего в региональных финалах конкурса «Лидеры России» по трекам «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность» для представителей Центрального федерального приняли участие 511 финалистов, в числе которых 258 участников трека «Бизнес и промышленность» и 253 участника трека «Государственное управление».

«Конкурс «Лидеры России» – это возможность для представителей нашей области и не только проявить себя и получить важный опыт. Компетентных, целеустремлённых управленцев, желающих сделать регион лучше, мы будем рады видеть в своей команде», – отметил руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

«Центральный федеральный округ – самый многочисленный по количеству конкурсантов, конкурс здесь высочайший – больше 54 человек на место в финале трека «Бизнес и промышленность» и 37 человек на место в финале трека «Государственное управление». Решающей становится каждая сотая балла, полученная участниками за проявленные компетенции. Конечно, это испытание не только профессиональных, но и личных качеств, которое наши конкурсанты выдерживают с достоинством. По итогам напряженной борьбы победителями стали 78 человек, из них 47 конкурсантов – в треке «Бизнес и промышленность» и 31 – в треке «Государственное управление». Впереди у них долгожданный суперфинал», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Теперь липчане представят региона в суперфинале конкурса. Александр Сирица – начальник Центра технических инноваций ПАО «Северсталь», окончил с отличием МАИ по специальности «Инженер-математик». Евгений Зенков возглавляет региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия». Уже более 17 лет его профессиональная деятельность связана с общественно-политической жизнью города и области. Начав свою карьеру с реализации молодежных социальных проектов в «Российском союзе молодежи», сегодня Евгений занимается реализацией крупных политических и добровольческих проектов на всей территории Липецкой области.