Сотрудниками ОМВД России по Липецкому району раскрыта кража топлива на сумму 2000 рублей, совершенная 8 января с АЗС в с.Ленино.

Как пояснили представители АЗС, к ним обратились двое молодях людей с целью заправить автомобиль до «полного бака», в этом случае оплата топлива производится после заправки. Однако злоумышленники, заправившись, топливо не оплатили и уехали.

Номерные знаки на автомобиле были заклеены.

В ходе проведённых оперативно-разысных мероприятий установлены подозреваемые в совершении преступления – двое 23-летних жителей г.Липецка, совершившие кражу на автомобиле “Ниссан”.