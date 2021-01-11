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Липчане заправили полный бак и уехали, не расплатившись

1 час назад
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Сотрудниками ОМВД России по Липецкому району раскрыта кража топлива на сумму 2000 рублей, совершенная 8 января с АЗС в с.Ленино.

Как пояснили представители АЗС, к ним обратились двое молодях людей с целью заправить автомобиль до «полного бака», в этом случае оплата топлива производится после заправки. Однако злоумышленники, заправившись, топливо не оплатили и уехали.

Номерные знаки на автомобиле были заклеены.

В ходе проведённых оперативно-разысных мероприятий установлены подозреваемые в совершении преступления – двое 23-летних жителей г.Липецка, совершившие кражу на автомобиле “Ниссан”.

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