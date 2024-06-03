Липецкие спортсмены завоевали 37 медалей на международных соревнованиях «63-я Большая Московская регата» в столице. Состязания проходили с 30 мая по 2 июня на гребном канале «Москва».

В заездах принимали участие более 1300 спортсменов из России, Кубы, Сербии, Пакистана, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии. За четыре соревновательных дня было разыграно 74 комплекта наград. Липчане взяли 37 медалей. По итогам международных соревнований пятеро липчан включены в состав национальной команды, сформированной для Игр БРИКС. Соревнования пройдут с 12 по 23 июня в Казани.

«Приятно видеть, как уровень наших спортсменов растёт с каждым годом, – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Сейчас мы уделяем внимание не только строительству новых спортобъектов, но также выделяем средства для ремонта уже построенных спортивных школ, улучшаем их материально-техническую базу. В частности, в прошлом месяце для липецкой спортшколы по водным видам спорта за счёт региональной казны закупили новую экипировку».