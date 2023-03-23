Чемпионат и первенство России по восточному боевому единоборству (дисциплина «Сито-рю») прошли в подмосковном городе Лобня. На татами вышли более 1500 участников из 25 регионов. Каратисты демонстрировали мастерство в базовых движениях – ката и кумите. Сборная команда Федерации восточного боевого единоборства Липецкой области завоевала 63 медали: 15 золотых, 12 серебряных и 36 бронзовых. По результатам соревнований команда Липецкой области заняла второе место в общекомандном зачете.

В рамках чемпионата России традиционно проводится аттестация на чёрные пояса. Президент Федерации каратэ-до Сито-рю России Алексей Репин высоко оценил уровень подготовки липецких спортсменов и присвоил восьми из них долгожданные первые даны.

«Хочется поздравить липецких каратистов с таким огромным количеством медалей. Второе место в общекомандном зачете – это очень весомая победа», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.