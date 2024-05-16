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Липчане завоевали медали Чемпионата России по стендовой стрельбе. В упражнении «Трап, женщины» Юлия Савельева и Татьяна Барсук завоевали золотую и бронзовую медали. В упражнении «Трап, мужчины» Илья Виноградов занял третье место. Чемпионками России в командном упражнении «Трап, команды» стали Юлия Савельева, Ксения Степина и Софья Ивойлова. Михаил Шарапов выполнил норматив Мастера спорта международного класса, поразив 123 мишени из 125.

Липецких спортсменов подготовили Роман Гуляев, Дмитрий Шеменев, Дмитрий Полухин и Анжелика Мещерякова. Всероссийские соревнования проходили с 10 по 16 мая в Республике Адыгея.

«В Липецкой области всегда была сильная стрелковая школа, готовившая чемпионов мирового уровня. Радует, что эти традиции по-прежнему сильны. Спортсмены совершенствуют мастерство, добиваются успехов, становятся примерами для подражания у молодых, вызывают чувство гордости за регион», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.