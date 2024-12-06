Липчане завоевали медали Кубка России и Всероссийских соревнований по морскому многоборью. На Кубке России сборная Липецкой области впервые во взрослой категории завоевала бронзу среди женских команд. Состав команды: Ангелина Белова, Дарья Строителева, Евгения Задорожная, Полина Кафанова, Елизавета Володина.

В рамках Всероссийских соревнований липецкая команда в составе Ангелины Беловой, Алёны Задорожной и Полины Кафановой одержала победу и взошла на высшую ступень пьедестала. В личном первенстве серебряную награду завоевала Ангелина Белова. Спортсменка показала стабильную стрельбу, а также быстрое время в плавании (2.20,1) и беге (2,49).

Кубок России и Всероссийские соревнования по морскому многоборью в дисциплине «троеборье» проходили в Саратове с 1 по 3 декабря. Более 400 спортсменов из 13 регионов страны соревновались в плавании (200 м вольным стилем), стрельбе из пневматического пистолета (расстояние 10 м) и беге на 800 м.

«Радует, что липецкие спортсмены добиваются высоких результатов на всероссийских соревнованиях, прославляя нашу область. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодёжи», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.