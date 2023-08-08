Пловцы Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва завоевали медали первенства России по плаванию на открытой воде. В эстафете 4х1250 метров среди юношей и девушек 14-16 лет они заняли второе и третье места. В личных первенствах у липчан тоже медали. В возрастной категории 14-15 лет на дистанции 5 км среди девушек первое место заняла мастер спорта Варвара Харченко. На этой же дистанции среди юношей вторым стал Савелий Беляев, третье место у Тимура Овчинникова. На дистанции 7,5 км среди юношей 16-17 лет бронзовым призёром стал Степан Исаков.

Первенство проходило с 6 по 8 августа в Краснодарском крае на базе всероссийского детского центра «Смена». В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из 18 регионов России. «В Липецкой области плавание является одним из самых распространенных видов спорта и физической активности. Бассейны есть во всех муниципалитетах, а значит, условия для оттачивания мастерства есть у большинства жителей региона», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.