Липчане завоевали медали специальной Олимпиады по конному спорту

Серебряную и две бронзовые медали привезли с Всероссийской спартакиады специальной Олимпиады по конному спорту в Ессентуках подопечные реабилитационного центра «Сосновый бор». Валентина Мухортова заняла второе место в программе «Английская езда», уровень CI, 2-ой дивизион и третье место в программе «Выездка», уровень CI, 2-ой дивизион. Олег Душкин в программе «Рабочая тропа» уровень CI, 2-ой дивизион занял третье место.

Всего в стартах приняли участие больше 100 спортсменов из 22 регионов. Особенные спортсмены из Липецкой области тренируются на базе филиала «Сосновый бор» областного Реабилитационного центра, где уже свыше десяти лет развивается направление адаптивного конного спорта. Занятия проводит инструктор-методист по лечебной физкультуре Наталья Гуляева.

«Это большое благо, что в Липецкой области есть такой центр и такая реабилитация. Благодаря иппотерапии, лечебной верховой езде, адаптивному конному спорту люди с различного рода заболеваниями могут улучшить своё состояние», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.