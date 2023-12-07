Спортсмены Федерации смешанных боевых единоборств ММА Липецкой области Владислав Рогатин и Кирилл Кабанов стали бронзовыми призерами всероссийского турнира по смешанному боевому единоборству ММА «Кубок Спарты» JFC PRIDE. Турнир прошел в Смоленске и собрал около 200 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Дагестан, Камчатского края, Пермского края, Калининградской, Псковской, Смоленской, Тюменской, Тульской, Калужской, Брянской, Нижегородской областей.

«Мы видим, что липчане стали чаще завоевывать медали на федеральном и всероссийском уровнях, и отчасти связываем это с развитием спортивной инфраструктуры в регионе. Физкультурные комплексы, стадионы, дворцы спорта и прочие объекты, которые строятся в Липецкой области или открываются заново после ремонта и реконструкции, – это очень современные и хорошо оснащенные учреждения. Эту работу продолжим, тем более что результаты есть и очень впечатляющие», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.