Семь побед в 15 номинациях завоевали липчане на XXII Молодежных Дельфийских играх, которые проходят в Саратове. Амелия Чеховская завоевала золото в номинации «Изобразительное искусство» в возрастной категории 14-17 лет. Ещё шесть участников стали дипломантами Молодежных Дельфийских игр.

Дипломы получили Юрий Пронин из Металлургического колледжа и Анастасия Фурдина («Элегия», г. Задонск) в номинации «Художественные ремесла», Валерия Кудрякова из областного колледжа искусств в номинации «Сольное народное пение», Руслан Поликарпов из областного колледжа искусств в номинации «Академическое пение», Ксения Евсина (СОШ 42 г. Липецк) в номинации «Цирковое искусство», и Татьяна Трунова из ЦРТ Левобережный в номинации «Искусство воспитания».

Молодежные Дельфийские игры России проводятся в целях выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи России, просвещения, эстетического и патриотического воспитания, формирования нравственных ценностей среди молодежи, укрепления единого культурного пространства страны, сохранения и развития культурного потенциала субъектов Российской Федерации, создания условий для творческой самореализации, раскрытия и роста творческого потенциала детей и молодежи, гармоничного становления личности, развития событийного туризма и волонтерского движения. Организацию и проведение игр осуществляют Национальный Дельфийский совет России.

Одаренные дети Липецкой области принимают участие в Дельфийском движении России с 2003 года. Липецкая талантливая молодёжь достойно представляет свой регион, а также с честью выступает в составе сборной России на международных Дельфийских состязаниях. Следующие Молодежные Дельфийские игры пройдут в Республике Мордовия.

«Мы стремимся постоянно выявлять и всячески поддерживать юные таланты, – отметил губернатор Игорь Артамонов. – Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребенка».