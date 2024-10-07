Липчане завоевали награды первенства мира по ролиболу. VI Международные соревнования прошли в китайском городе Цзиньчжун. В них участвовали около 1 тыс. спортсменов. Россию представляли 18 ролиболистов из липецкого клуба «Виртуоз».

В номинации «Соло фристайл» призовые места заняли липчанки Полина Крупичева, Серафима Горшкова, Ольга Ардашева. Призёрами «дуэта фристайл» стали Григорий и Евдокия Ефименко, Ольга Ильина и Ольга Перцева, Елена Ретикова и Олеся Зайцева. «Челлендж соло» покорился Полине Крупичевой, соперническая игра через сетку – Григорию Ефименко, партнёрская игра через сетку – Ольге Ардашевой и Серафиме Горшковой.

Команда Липецкой области по ролиболу входит в топ-3 сборных мира. В этом виде спорта два направления: показательные выступления под музыку и соревновательные игры через сетку. В качестве инвентаря используются ракетка с силиконовой мембраной и резиновый мяч, частично наполненный песком.

«Гордимся нашими спортсменами, которые добиваются таких серьёзных успехов в сравнительно молодом виде спорта. Надеюсь, что после таких результатов записаться в секцию ролибола захотят ещё больше ребят. Хочу отметить, что в регионе продолжается строительство новых спортсооружений и обновления материально-технической базы уже существующих объектов для того, чтобы заниматься спортом в комфортных условиях смогли ещё больше наших жителей», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.