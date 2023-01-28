В регионе

Липчане завоевали первую командную медаль чемпионата ЦФО за всю историю настольного тенниса в регионе

4 минуты назад
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Липецкие спортсмены отличились на чемпионате Центрального федерального округа по настольному теннису среди мужчин и женщин. Турнир проходит в эти дни в подмосковных Химках.

Сегодня сборная Липецкой области в составе Андрея Гулевского, Святослава Уразова, Михаила Ефимова, Вадима Киселёва, Александра Чернокнижникова и Никиты Курьянова завоевала бронзу в командном зачете, сообщили в управлении физической культуры и спорта региона. Это первая командная медаль чемпионата ЦФО за всю историю настольного тенниса Липецкой области.

«Победы наших спортсменов на таких важных турнирах очень важны для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом», – считает губернатор Игорь Артамонов.

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