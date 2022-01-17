Участники липецкого клуба зимнего плавания им. И.Франценюка завоевали семь медалей Открытого Кубка ФЗЗП Москвы по зимнему плаванию. Соревнования проходили в г. Переславль-Залесский, в них приняли участие 130 человек из 16 регионов России. Липчане проплыли 25, 50, 100 м, показали танцевальные шоу – программы – “Зимний соблазн” и “Цыганочка” с заплывом в ледяной бассейн.

В дистанции 25 метров вольным стилем золотую медаль получила Валентина Чеботарёва (70 лет), серебряные медали в разных возрастных категориях завоевали Любовь Зайцева(60 лет) и Ирина Фомичева (57лет). Бронзовая медаль у Евгения Овсянникова (51 год). На дистанции 50 метров вольным стилем второй среди женщин приплыла Любовь Зайцева, среди мужчин отличился Андрей Сабадаш (43 года), он приплыл к финишу вторым. Также Андрей занял третье место на дистанции 100 метров вольным стилем.

Кроме того, липчане получили два кубка ФЗЗП г. Москвы за шоу-заплывы в ледяной воде «Зимний соблазн» и «Цыганочка с заплывом». Руководитель региона Игорь Артамонов уделяет особое внимание пропаганде среди липчан физкультуры и спорта. «Закаливание и физические упражнения на свежем воздухе способствуют поддержанию иммунитета, профилактике заболеваний и долголетию. Здорово, что липчане отстаивают честь нашего региона на турнирах самого высокого ранга. Популяризация здорового образа жизни, укрепление общественного здоровья – задачи, которые необходимо решать совместными усилиями», – подчеркивает Игорь Артамонов.