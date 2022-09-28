Липецкие спортсмены отличились в финале Кубка России по стендовой стрельбе, который проходит с 23 сентября в Адыгее. К соревнованиям допускались спортсмены, которые были отобраны по рейтингу трех Кубков страны, в каждом упражнении не более 12 спортсменов.

В упражнении «трап-мужчины» весь пьедестал заняли липецкие спортсмены. Первое место завоевал мастер спорта Алексей Гуляев, второе место у мастера спорта Константина Пилипенко, бронзовую медаль получил мастер спорта международного класса Илья Виноградов.

«Победы наших спортсменов на столь представительных турнирах очень важны для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.