В Ижевске подвели итоги первенства России (лично-командное) по пулевой стрельбе (стрельба из пневматического оружия) и Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе среди юниоров и юниорок до 21 года с участием спортсменов зарубежных стран. В итоге у липчан серебро в командном зачете в упражнении «винтовка пневматическая». В тройке призеров Никита Гунин, Данил Пономарёв и Дмитрий Пименов. Еще две медали у наших спортсменов среди юниоров. В упражнении «малокалиберный пистолет, 25 м, скоростная стрельба» серебро завоевал Алексей Яричин. А Ангелина Осташова заняла второе место в упражнении «пистолет пневматический, скоростная стрельба».

Соревнования проходили с 27 января по 5 февраля на базе Комплексной специализированной спортивной школы олимпийского резерва имени В.В. Лукина. В них приняли участие около пятисот стрелков из 43 регионов Российской Федерации, а также сборная команда Белоруссии, сообщает управление физической культуры и спорта Липецкой области.

«Пулевая стрельба – один из самых популярных видов спорта в Липецкой области. Ей занимается несколько тысяч человек. В регионе создана хорошая тренировочная база, чтобы подготавливать сильные команды», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.