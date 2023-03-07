Липецкие спортсмены завоевали все золотые медали в своих категориях первенства Центрального федерального округа по савату в дисциплине «ассо», сообщает управление физической культуры и спорта Липецкой области.

В минувшие выходные в городе Одинцово Московской области на базе спортивного комплекса филиала МГИМО встретились спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой, Московской и Калужской областей на первенстве Центрального федерального округа. Липецкую область на турнире представили шесть воспитанников Детско-юношеской спортивной школы Данкова и Федерации савата Липецкой области. Все липецкие спортсмены завоевали золотые медали. Победителями первенства ЦФО стали Матвей Потапов, Елизавета Мажарина, Антон Золотарев, Елизавета Минакова, Виктория Королева, Трофим Бодрых. Виктория Королева получила специальный приз за лучшую технику. По итогам соревнований сборная Липецкой области заняла первое место в общекомандном зачете.

«В Липецкой области созданы хорошие условия для совершенствования техники и подготовки к соревнованиям спортсменов. Уверен, липчане еще не раз порадуют нас отличными результатами», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.