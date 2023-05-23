В январе-марте 2023 года Банк России получил 398 жалоб от потребителей финансовых услуг из Липецкой области, что осталось на уровне аналогичного периода предыдущего года. В основном это обращения, связанные с деятельностью банков (238 заявлений).

Количество жалоб на страховщиков снизилось на 16% до 90 обращений. На проблемы, связанные с ОСАГО, потребители в I квартале этого года жаловались 66 раз, что почти на четверть реже, чем в январе-марте прошлого года.

В три раза уменьшилось количество жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг, что в основном объясняется сокращением санкционных обращений на работу брокеров.

Число жалоб на микрофинансовые организации (МФО) осталось на том же уровне (51 заявление), однако изменился характер обращений. Так, участились обращения липчан, на имя которых мошенники взяли займы. Для решения этой проблемы введена обязанность МФО комбинировать несколько способов проверки личности заемщиков. В частности, микрофинансовой организации надо будет убедиться в действительности паспорта потенциального заемщика, подлинности его фотографии в документе, сведений о кредитной истории, а также в том, что именно он (а не мошенники) использует указанные в заявлении счет и номер телефона.

«Получить оперативную консультацию о деятельности финансовых организаций и подать жалобы на их действия можно по телефону контактного центра 8-800-300-30-00, в чате мобильного приложения «ЦБ онлайн» или через интернет-приемную на сайте Банка России», — напоминает управляющий липецким отделением Банка России Дмитрий Чебряков.