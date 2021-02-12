Новым главой Пенсионного фонда России стал липчанин Андрей Кигим. 12 февраля премьер-министр Михаил Мишустин 12 февраля назначил нового председателя правления ПФР. Кигим сменил на этом посту Максима Топилина, руководившего ведомством с 2020 года. Представление Андрея Кигима на должность главы Пенсионного фонда состоится в понедельник, 15 февраля.

Андрей Степанович Кигим родился 30 октября 1957 года в г. Липецке.

В 1986 году окончил геологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 1996 году окончил институт повышения квалификации Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации по специальности «экономист».

C 1991 по 1998 годы работал на различных должностях в Сбербанке, последняя – замдиректора управления ценных бумаг и доверительных операций.

С 1998 по 2000 год работал в компании «Росгосстрах», сначала в качестве финансового директора, затем – первым зампредом правления «Росгосстраха».

В 2000 году занимал должность заместителя руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству.

С 2001 года – заместитель министра природных ресурсов Российской Федерации.

С 2003 года – заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации.

С 2004 года – президент Российского союза автостраховщиков (РСА).

С 2007 года – президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

С 2009 года – дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

С 2013 по 2021 год – Председатель Фонда социального страхования Российской Федерации.

С 12 февраля 2021 года – Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации.