Дмитрий Якушев завоевал первое место на первенстве Центрального Федерального округа по самбо среди юниоров до 19 лет в весовой категории 98+. Липчанин одержал победу во всех трех схватках.

Высокий результат позволил Дмитрию Якушеву пройти отбор на первенство России, которое состоится в феврале 2023 года в городе Верхняя Пышма. Тренером Дмитрия на протяжении многих лет является Игорь Деулин.

«Дмитрий очень талантливый молодой человек, с хорошими амбициями и сильной волей к победе. Поздравляем его и тренера с очередной значимой победой и желаем дальнейших успехов на российских соревнованиях», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.