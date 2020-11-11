Липчанин душил собаку бельевой веревкой, а потом просто зарезал

36-летнего жителя Липецкого района признали виновным в жестоком обращении с собакой. Материалами уголовного дела установлено, что подсудимый завел к себе в комнату собаку, накинул ей на шею бельевую веревку и душил около 2-3 минут, а затем нанес два смертельных удара ножом в шею животного.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ. Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ, сообщили в прокуратуре Липецкого района.