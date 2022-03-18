В ОМВД России по Хлевенскому району 10 марта обратился 51-летний гражданина с заявлением о том, что в августе 2021 г. неизвестный путём обмана через сеть Интернет оформил на его имя и получил микрозайм на общую сумму 7900 рублей.

Оперативниками по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции ранее судимый за кражу 39-летний житель г. Липецка.

Подозреваемый в силу специфики своей деятельности имел доступ к персональным данным клиентов, которые обращались к нему за оформлением ОСАГО. Так, воспользовавшись персональными данными потерпевшего, оформил через сеть Интернет на его имя микрозайм.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.