49-й Грушинский фестиваль авторской песни проходил с 30 июня по 3 июля в Самарской области. В нем приняли участие 50 ребят из «Большой перемены» – финалистов конкурса «Авторская песня», организованного в рамках программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи.

В самом центре Фестивальной поляны расположился шатер – творческое пространство «Большой перемены» – проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей», где 50 юных авторов развивали свои музыкальные навыки под руководством музыканта Стаса Море и тренера по развитию эмоционального интеллекта и музыкальности Мити Ефимова. Ребята пели под гитару, занимались «йогой смеха», играли в музыкальные квизы, создавали арт-объект, но главное – работали над созданием народной авторской песни.

Ребята записали на видео совместное исполнение своей песни, в которой и сами от души посмеялись над трудностями, и уже поделились роликом с участниками сообщества «Большая перемена» Вконтакте. С песней «Давай посмеемся» уже познакомились более 25 тысяч детей и подростков. В рамках проекта «Рука в руке» 17-летний участник «Большой перемены» Николай Лошкарев из Липецка исполнил песню «Журавлик» вместе с ее автором Олегом Медведевым на главной сцене Грушинского фестиваля.

«Это результат работы не только школьника, но и родителей, и учителей. Конкурс открывает новые таланты. Липецкая молодежь очень талантлива и конкурентоспособна, поэтому готова заявлять о себе на самых масштабных площадках», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В рамках работы пространства «Большая перемена» участники Грушинского фестиваля поделились своим музыкальным творчеством друг с другом и решили, что на юбилейном 50-м Фестивале авторской песни имени Валерия Грушина они устроят свою фестивальную поляну со сценой, на которой представят современные, но уже ставшие народными авторские песни ребят, в том числе – песни «Большой перемены».