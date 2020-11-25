Липчанин, которого обвиняли в мошенническом хищении трех автомобилей “Лексус”, выслушал приговор

Липчанин, обвинявшийся в хищении мошенническим путем трех автомобилей «Лексус» на общую сумму более 20 млн. руб., выслушал обвинительный приговор.

Как установлено материалами уголовного дела, автомобили были получены подсудимым по договорам лизинга. С целью уклонения от исполнения договоров подсудимый фиктивно продал возглавляемое им юридическое лицо.

Действия подсудимого в ходе следствия квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173 УК РФ.

Несмотря на то что подсудимый не признал вину, совокупность доказательств представленных государственными обвинителем, позволила суду прийти к выводу о доказанности обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере и предоставлении в налоговые органы сведений о подставных лицах.

Учитывая обстоятельства дела, суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Октябрьского района г. Липецка.