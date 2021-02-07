Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 30 января 2021 года по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в городе Воронеже.

Как ранее сообщалось, 3 февраля 2021 года следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции в г. Воронеже по подозрению в совершении указанного преступления задержан 29-летний уроженец Липецкой области, ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности. Подозреваемый был установлен в результате совпадения его генетического профиля со следами биологического происхождения, выделенными экспертным путем с одежды потерпевшей.

Задержанный допрошен об обстоятельствах преступления, дал признательные показания, которые подтвердил в ходе их проверке на месте преступления. Кроме того, подозреваемый указал место, куда выкинул нож, которым угрожал потерпевшей, а также где сжег свою одежду в целях сокрытия следов преступления.

Следователем СК совместно с сотрудниками полиции продолжается выполнение комплекса следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.