Липчанин купил фиктивный больничный, и теперь его будут судить

Отделом дознания УМВД России по г. Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 24-летнего жителя города в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на мошенничество при получении выплат».

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый в начале января 2020 года решил купить себе больничный лист через ресурсы сети интернет. Он, находясь по месту жительства, в поисковой строке ввел запрос на покупку больничного листа, позвонил на первый попавшийся номер и заказал себе больничный лист. По телефону обвиняемый предоставил все свои данные и через несколько дней он встретился с курьером в заранее обозначенном месте, где получил от него фиктивный больничный лист. По выходу на работу обвиняемый сдал больничный лист в отдел кадров, будучи уверенным, что сотрудники и руководство предприятия, где он работает, не заметят, что предъявленный им лист нетрудоспособности поддельный. После чего он приступил к работе. Спустя несколько месяцев его вызвали в отдел полиции по факту предоставления подложного документа – листка нетрудоспособности, где обвиняемый во все признался.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает арест на срок до четырех месяцев.