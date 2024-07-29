Липчанин Андрей Шаров стал победителем регионального этапа конкурса профессионального мастерства среди лесных пожарных, который проводился на базе Лесопожарного центра. В соревнованиях приняли участие 9 человек в возрасте от 18 до 59 лет.

Конкурс проводился в несколько этапов. Лесные пожарные проходили полосу препятствий с преодолением наклонных брёвен и перекладин, переходом по бревну и по столбикам, демонстрацией работы с ранцевым огнетушителем и с пожарной автоцистерной. Также оценивалась физическая подготовка: участники соревнований отжимались, подтягивались на перекладине и бегали по пересечённой местности с наполненным водой ранцевым огнетушителем общим весом до 20 килограммов. Липчанин Андрей Шаров стал абсолютным победителем регионального конкурса по итогам двух этапов. Он представит регион на федеральном этапе состязаний с международным участием «Лучший лесной пожарный — 2024», который будет проходить с 10 по 13 сентября в посёлке Софрино Московской области.

«Подобные соревнования – это отличная возможность для участников продемонстрировать свои профессиональные навыки, а также получить стимул к дальнейшему развитию. Уверен, наш пожарный сумеет показать отличные результаты на всероссийском этапе конкурса», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.