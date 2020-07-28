Липчанин на моторной лодке сделал свою пассажирку инвалидом и отправится на 4 года в колонию

Липецкий районный суд приговорил липчанина 1993 года рождения виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Как установлено материалами уголовного дела, два года назад, 30 июля 2018 года, подсудимый, управляя моторной лодкой, на которой в качестве пассажира находилась его знакомая с ребенком, в ходе ссоры умышленно направил лодку на берег, придав ей максимальное ускорение.

В результате удара о берег потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, в результате чего стала инвалидом-колясоником.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ.

Несмотря на то , что подсудимый не признал свою вину, сославшись, на то, что столкновение с берегом произошло в попытке разъехаться с резиновой лодкой неожиданно выехавшей навстречу.

Однако совокупность доказательств, представленных государственным обвинителем позволила суду прийти к выводу о доказанности его вины и назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Подсудимый взят под стражу в зале суда. В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда, сообщает прокуратура Добровского района.