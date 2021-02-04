Безработный липчанин обвиняется в хищении двух ноутбуков из отделения почтовой связи.

По версии следствия, в июле 2020 г. безработный уроженец Туркменистана 1995 года рождения спрятался в отделении почтовой связи под стол, где никем не замеченный проспал до 3 часов ночи. Когда проснулся, он обнаружил на столе два ноутбука, которые решил похитить – спрятал между металлической решеткой окна и москитной сеткой. А после забрал их и продал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор Октябрьского района г. Липецка утвердил обвинительное заключение и направил уголовное дело в суд для рассмотрении по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Октябрьского района г. Липецка.