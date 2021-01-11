В Мичуринской транспортной прокуратуре прокомментировали обстоятельства появления в небе над Тамбовом в субботу воздушного шара. Об этом сообщают “Вести Тамбов”.

Судя по кадрам, которые разлетелись по соцсетям, шар летел довольно низко над городом. Впрочем, пилот преодолел воздушное пространство Тамбова без происшествий.

В транспортной прокуратуре пояснили, что полёт был транзитным, выполнял его пилот из Липецка. Все необходимые разрешения были им получены. Кроме того, полёт был согласован с представителями военного и гражданского аэродромов в Тамбове.

В настоящее время прокуратурой запрошена информация о владельце воздушного шара, то есть теплового аэростата, подтверждающие его полномочия на управления воздушным шаром, план полёта, а также необходимые правоустанавливающие документы на тепловой аэростат. По результатам изучения документов будет дана правовая оценка правомерности полёта над территорией города Тамбова, – прокомментировал ситуацию Евгений Матвеев, старший помощник Мичуринского транспортного прокурора.