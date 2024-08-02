Липчанин, служивший добровольцем в одном из спецподразделений на Донецком направлении в 2023 году, получил медалью «За Отвагу». Церемония вручения награды прошла в военном комиссариате Липецка. На мероприятии присутствовали родные и близкие бойца, а также его социальный координатор Кристина Сорокина, сообщили в Фонде «Защитники Отечества» в Липецкой области.

«Выполняя боевые задачи в зоне СВО, наши парни показывают примеры бесстрашия, мужества, чести и верности своему народу. Они защищают нашу страну от врагов, совершая подвиги. Они достойны нашего уважения и заслуживают самых искренних слов благодарности», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.