Специалистом года национальной премии «Лидеры инвестиционного развития – 2023» стал Иван Ромадин из Агентства инвестиционного развития Липецкой области. Он руководит блоком привлечения инвесторов в особую экономическую зону «Липецк». Итоги были объявлены в ходе IV Съезда Агентств инвестиционного развития и Корпораций развития.

Съезд проходил в Туле и был посвящен инвестиционной аналитике, новым форматам инфраструктуры, а также реализации проектов государственно-частного партнерства в современных условиях. Регионы презентовали наиболее успешные практики взаимодействия с инвесторами. Организаторами Съезда выступили некоммерческая организация «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» и правительство Тульской области и Корпорация развития Тульской области.

Как сообщили в Агентстве инвестиционного развития Липецкой области, одним из ключевых факторов успешной работы АИР является команда специалистов. Их главная задача – сопровождение инвесторов по принципу «одного окна», то есть не только на первых порах, но и на всех этапах реализации проекта, в том числе оказание поддержки в составлении бизнес-плана, взаимодействии с органами власти и кредитно-финансовыми учреждениями. С начала 2023 года благодаря работе АИР были подписаны соглашения о реализации проектов более чем на 12 млрд рублей. В том числе в ОЭЗ «Липецк» привлечены четыре новые компании.

«Особая экономическая зона «Липецк» является престижной современной промышленной площадкой, что не раз подтверждалось всероссийскими рейтингами. Хочется верить, что такая репутация закрепится за ней надолго, и для инвесторов липецкий регион и дальше будет очень привлекательной территорией. Для этого в регионе совершенствуются программы подготовки кадров с учетом запросов предприятий, модернизируется инфраструктура, разрабатываются проекты по созданию благоприятного бизнес-климата», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.