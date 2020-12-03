Липчанин незаконно выудил сетями рыбы из Матырского водохранилища на 110 тысяч рублей

Приговором мирового судьи Грязинского судебного участка 37-летний житель области признан виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба на особо охраняемых природных территориях, т.е совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, г» ч. 1 ст. 256 УК РФ.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимый в акватории Матырского водохранилища использовал незаконные орудия лова рыбы – лесковые сети.

Размер ущерба, причиненный незаконным ловом рыбы, составил 110 700 рублей.

Учитывая смягчающие обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Привлечение к уголовной ответственности не освобождает виновное лицо от обязанности возместить в полном объеме материальный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам области, сообщает Грязинская межрайонная прокуратура.