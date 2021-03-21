16 марта в местный отдел полиции с заявлением обратилась 62-летняя жительница г. Лебедянь. Женщина сообщила, что у неё из дома в деревне Васильевская Пустошь, путём взлома окна украли электрический водонагреватель, электрическую косилку, бензиновый триммер, 6 медных кабелей, алюминиевый бак, ковёр, 2е колбы для воды и водяной насос.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался неработающий 32-летний житель г. Липецка. Реализовать украденное не успел. Сотрудниками полиции похищенное изъято и возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.