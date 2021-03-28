Осенью прошлого года 34-летний житель республики Коми решил приобрести станок для производства незамерзающей жидкости. Заинтересовавший его товар мужчина нашел на одном из популярных сайтов объявлений в сети Интернет.

Диалог с продавцом проходил посредствам смс-переписки. Обговорив все условия сделки, покупатель полностью доверился продавцу и при помощи мобильного приложения, установленного в его сотовом телефоне, перевел на счет, продиктованный продавцом, 22 500 рублей.

После осуществления операции лжепродавец перестал выходить на связи и отвечать на сообщения.

Сотрудниками уголовного розыска установлена причастность к совершению данного преступления 32-летнего липчанина. Предположительно выяснено, что липчанин продавал несуществующий товар. Полученные денежные средства злоумышленник обналичил и потратил на личные нужды.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование преступной деятельности подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции напоминают! Если при общении с продавцом у вас возникают сомнения в наличии, свойствах или качестве товара, который вы желаете приобрести, вам не понятна схема расчета за товар, его цена существенно ниже, чем аналогичные предложения на сайте или продавец приглянувшегося товара находится в другом городе – откажитесь от данной сделки. Не спешите расставаться со своими денежными средствами, проявляйте разумную бдительности.