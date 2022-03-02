Отделом дознания отдела полиции № 7 УМВД России по г. Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего липчанина в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тайных и открытых хищений чужого имущества.

Установлено, что в январе 2022 года обвиняемый пришел в квартиру своей матери, расположенной в одном из домов по бульвару Шубина областного центра. Молодой человек по этому адресу не проживал, но был зарегистрирован и имел доступ. Находясь в квартире, у обвиняемого возник преступный умысел на хищение имущества с целью его дальнейшей продажи и улучшения своего материального положения. На глаза злоумышленнику попался моноблок, принадлежавший бывшему сожителю его матери.

Спустя некоторое время, владелец похищенного имущества, узнав о краже, обратился с заявлением в отдел полиции. Сумма причиненного ущерба составила 5 000 рублей. Похищенное имущество было изъято правоохранителями в ходе осмотра квартиры, в которой проживает обвиняемый.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.