Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителей власти, находящихся при исполнении служебных обязанностей).

По данным следствия, в марте текущего года в территориальный отдел полиции обратилась заявительница с сообщением о том, что ее супруг, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершает противоправные действия. В связи с острой алкогольной интоксикацией сотрудники полиции доставили обвиняемого медицинское учреждение в палату интенсивной терапии.

Пытаясь самовольно оставить лечебное учреждение, обвиняемый в грубой нецензурной форме оскорбил сотрудников полиции в присутствии других граждан.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года.