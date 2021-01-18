В Воронеже возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств 47-летнего жителя Липецкой области. Его подозревают в организации и содержании наркопритона.

Оперативники получили сведения о том, что один гражданин организовал на съемной квартире по улице Лидии Рябцевой наркопритон. Стражи порядка установили, что с ноября минувшего года злоумышленник неоднократно предоставлял съемное жилье посторонним лицам, потребляющим наркотики. Те в свою очередь расплачивались наркотиками, которые подозреваемый применял в личных целях.

В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли предметы для употребления запрещенных веществ со следами инъекций.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания.

В настоящее время по данному факту в отделе дознания отдела полиции № 2 УМВД России по городу Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ».

За совершение данного противоправного деяния законодательство предусматривает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.