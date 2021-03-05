16 февраля в дежурную часть ОП № 5 УМВД России по г. Липецку с заявлением обратился 40-летний липчанин. Мужчина сообщил, что под предлогом осуществления звонка знакомый завладел его сотовым телефоном, стоимостью 10 тысяч рублей и не возвращает.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение предполагаемого подозреваемого в совершении данного преступлениям. Им оказался ранее судимый 36-летний житель областного центра.

Задержанный пояснил, что потерпевший был должен ему денежные средства. Не дожидаясь возврата денег, подозреваемый решил под предлогом осуществления звонка завладеть телефоном потерпевшего. Полученный телефон злоумышленник перепродал третьему лицу, полученные денежные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.