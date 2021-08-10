Чемпионом России по сварке стал липчанин. Имена победителей Всероссийского этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» 2021 года были названы в Москве. В номинации «Лучший сварщик» первое место занял представитель Липецкой области Павел Гладких. Он получил нагрудный знак «Лучший по профессии», а также диплом и денежный приз. Вручение состоялось в Московском государственном строительном университете при участии главы Минстроя РФ Ирека Фаузуллина.

«Победа и мастерство нашего сварщика – хороший пример для молодых специалистов, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Рабочие профессии сегодня востребованы. Мы развиваем материально-техническую базу образовательных учреждений, повышаем уровень квалификации педагогов, чтобы обучать высококлассных и конкурентоспособных специалистов».

Павел Гладких свою карьеру начинал с должности маляра при строительстве доменной печи «Россиянка» в 2010 году, тогда же стал осваивать профессию монтажника и сварщика. На данный момент он владеет всеми видами сварки.

«В практической части конкурса нам предложили несколько заданий высокого уровня сложности. Жюри было строгим, тавровые соединения даже ломали для оценки свариваемости проходов и дефектов шва», – рассказал Павел Гладких.

Лучший сварщик страны трудится в ООО «Ремэнергомет-Л». Он заявляет, что постоянно ищет способы совершенствования своих навыков, и не только в сварке.

«Есть такая черта – мне все интересно. За что бы я ни взялся, всё получается. С одной стороны, это хорошо, но с другой, не очень – трудно определиться, например, с профессией, хочется открывать что-то новое для себя. Дома потихоньку осваиваю металлообработку, сейчас расширяю мастерскую, где будут стоять все купленные станки – токарный, фрезерный, заточной, строгальный и другие», – рассказал лучший сварщик России.