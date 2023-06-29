Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по лёгкой атлетике Липецка Иван Коломиец стал победителем в десятиборье на первенстве России по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет, сообщает управление физической культуры и спорта Липецкой области.

Иван набрал 5206 очков. Его результаты: бег 100 метров – 11,74 секунды, прыжок в длину – 6,05 метра, толкание ядра – 12,40 метра, прыжок в высоту – 1,62 метра, бег 400 метров – 54,63 секунды, бег 110 метров с барьерами – 16,37 секунды, метание диска – 22,08 метра, прыжок с шестом – 2,90 метра, метание копья – 31,67 метра, бег 1500 метров – 5 минут 06,67 секунды.

Соревнования проходили 26 – 28 июня на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах (Чувашская Республика). Участие в них приняли более 800 юных легкоатлетов из 68 регионов России. «Воспитанник липецкой спортивной школы в очередной раз показал отличный результат и завоевал золотую медаль. Это достижение его – как выдающегося атлета, его тренеров – как умных наставников и города, в котором созданы хорошие условия для тренировок и подготовки к соревнованиям», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.