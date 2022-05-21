В производстве отдела дознания отдела полиции № 7 находится 19 уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.161 (грабеж), ч.1 ст.158 (кража) Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 23-летнего липчанина.

Предварительно установлено, что в период времени с декабря 2021 года по май 2022 года фигурант, находясь в торговых залах различных сетевых магазинов, совершал хищения продуктов питания. Добычей злоумышленника преимущественно становились сырная и колбасная продукции. Общая сумма причиненного ущерба составила около 100 тысяч рублей. Похищенное фигурант складывал в рюкзак либо пакет, который он заранее брал с собой, а затем беспрепятственно, минуя кассовую зону, покидал магазины. Украденное имущество он продавал третьим лицам, полученные денежные средства тратил на личные нужды.

Кроме того, полицейские установили причастность задержанного к совершению открытого хищения телефона из салона сотовой связи. Стоимость похищенного составила 19900 рублей.

В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уголовные дела соединены в одно производство. Сотрудниками полиции продолжается проведение комплекса мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого. Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.