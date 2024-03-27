Всероссийская акция «Сдаём вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» прошла 21 марта в школе №64 Липецка. Один из участников, липчанин Владимир Перельман, набрал максимальное количество баллов за свою работу.

По его словам, сдавал, чтобы на себе почувствовать нюансы ЕГЭ. Экзамен по истории будет сдавать его сын. Теперь отец лучше понимает, что ждет подростка, и сможет морально его поддержать. Сам он занимался историей 35 лет назад. «Я считаю, что те, кто готовился, тому сдать экзамен по силам. Задания не такие сложные», – отметил Владимир Перельман.

Акция «Сдаём вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» в регионе проходит в восьмой раз. В этот раз в ней приняли участие более 800 жителей Липецкой области. «При подготовке к экзамену огромное значение имеют не только знания, но и уверенность в своих силах, правильный психологический настрой. Благодаря данной акции родители получают возможность поменяться местами со своими детьми, пройти всю процедуру ЕГЭ и понять, как поддерживать выпускников», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.