Липчанин получил международную премию за повесть о Силуане Афонском

Липецкий писатель Роман Богословский стал лауреатом Международной литературной премии «Видеть и Слышать». Его книга «Силуан Афонский» отмечен в номинации «Повесть». Награждение прошло в рамках торжественного открытия III Всероссийского фестиваля современного церковного искусства «Видеть и Слышать» в Москве.

Произведение Романа Богословского представляет собой глубокую и откровенную религиозно-психологическую, мистическую прозу о человеке, для которого путь к святости стал тяжелой внутренней битвой, в которой бесов порой трудно отличить от ангелов. В центре повествования — судьба преподобного Силуана Афонского, который родился в селе Шовское под Лебедянью, его монашеский подвиг и высокая цена духовного выбора. События книги охватывают период с 1866 по 1938 год и разворачиваются как в России, так и на Святой Горе Афон.

«Липчане, получающие признание за труд или творчество, непросто становятся гордостью земляков, но и повышают престиж нашего региона, как родины выдающихся талантов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.