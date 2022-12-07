Липецкий журналист и писатель Роман Богословский стал лауреатом Евразийской премии в области журналистики, литературы и медиа «МОСТ». Также отмечены русскоязычные авторы из стран Евразии, которые продвигают позитивный образ России в мире. Среди победителей сезона-2022 – писатель Герман Садулаев и скрипач Петр Лундстрем.

Премия включает четыре номинации – «Малая проза», «Поэзия», «Журналистика» и «Блогерство». Учитывая дух времени, особое внимание жюри было уделено работам, которые затрагивают события на Донбассе.

Липчанин стал лауреатом в номинации «Журналистика». На конкурс Роман Богословский подавал материалы, написанные для портала LipetskMedia. Патриотичных журналистов, писателей и блогеров из стран Евразии наградят 15 декабря в Москве. Церемония пройдет в «Новом театре». Премия проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив.