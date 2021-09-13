Сборная России, в составе которой выступал представитель Липецкой области, стала обладательницей бронзовых наград завершившегося в Люксембурге командного первенства Европы по дзюдо среди юниоров. В борьбе за бронзу россияне одолели соперников из Польши со счетом 4:1, сообщили в управлении физической культуры и спорта региона.

Победные баллы сборной принес воспитанник Липецкой областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва и тренера Игоря Деулина, кандидат в мастера спорта Дмитрий Якушев (весовая категория +90 кг).

«В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Представители Липецкой области – в лидерах мирового спортивного движения», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.